Filippo Bisciglia

Oltre 5.5 mln di spettatori e 26.1% di share per 'Affari Tuoi'. Riscatto Rai2 con 'Boss in incognito'

Nella serata tv di ieri, martedì 22 ottobre 2024, in access su Rai1 ‘Cinque minuti’ 4.552.000, 22.58%; ‘Affari Tuoi’ 5.578.000, 26.13%; su Canale 5 ‘Striscia la Notizia‘ 2.889.000 telespettatori, share 13.57%. Su La7 ‘Otto e mezzo’ 1.850.000 telespettatori, share 8.78%. Su Rai3 ‘Il cavallo e la torre’ 1.140.000, 5.58%; ‘Un posto al sole’ 1.543.000, 7.22%. Su Nove ‘Chissà chi è’ con Amadeus nella prima parte 395.000 telespettatori, share 1.90% e nella seconda 554.000 spettatori con il 2.58%.

In prima serata su Rai1 la seconda e ultima puntata della miniserie ‘Mike’ 2.840.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 ‘Temptation Island’ 3.008.000 spettatori con share del 20.73%. Su Rai2 il debutto di ‘Boss in Incognito’ 1.009.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 il film ‘Shooter’ 912.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 ‘Le Ragazze’ 592.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4 ‘E’ Sempre Cartabianca’ 628.000 spettatori (4.3%). Su La7 ‘DiMartedì’ 1.420.000 spettatori e l’8.3%. Su Tv8 la nuova edizione di ‘X Factor’ in chiaro 433.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove ‘Best Weekend’ di Francesco Panella raduna 240.000 spettatori con l’1.3%.

