Fazio con 1.714.000 spettatori fa il triplo di ascolti della Berlinguer, supera 'Le Iene' e 'Presa diretta'

Nella serata tv di ieri, domenica 20 ottobre 2024, in fascia access su Rai 1 ‘Affari Tuoi’ ha registrato una media di 5.163.000 spettatori, share del 25.83%. Su Canale 5 ‘Paperissima Sprint’ 2.299.000 telespettatori, share 11.48%. In prima serata su Rai1 la fiction la serie ‘Sempre al tuo fianco’ 2.349.000 spettatori e 13.2%. Su Canale5 la serie ‘La Rosa della Vendetta’ 2.476.000 spettatori con share del 13.6%. Su Italia1 ‘Le Iene Show’ 1.401.000 spettatori con il 9.8%. Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ 1.714.000 spettatori, con l’8.7%, a seguire ‘Che Tempo Che Fa – Il Tavolo’ 1.021.000 con il 7.8%. Su Tv8 – dalle 21 all’1.04 – la Formula1 registra 489.000 spettatori con il 3.3%. Dalle 22:30 alle 0.14 il ‘Gran Premio degli Stati Uniti’ in differita 1.242.000 spettatori con l’8.7%. Su Rai3 ‘Presadiretta’ 1.176.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 – dalle 21:32 alle 0.56 – ‘È Sempre Cartabianca di domenica’ 547.000 spettatori (3.9%). Su Rai2 ‘9-1-1’ 593.000 spettatori (2.9%) e ‘9-1-1: Lone Star’ 548.000 spettatori (2.93%). Su La7 il film ‘Mine Vaganti’ 334.000 spettatori e l’1.9%.

