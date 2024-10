Ferretti: "Non accetto l'etichetta che ci ha dato"

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro di ‘Striscia la notizia’ a Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, dopo le dichiarazioni di Fedez la notte dell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino: “Lo ammazzo, io sono di Rozzano!“, avrebbe detto il rapper, secondo quanto trapelato.

Il sindaco di Rozzano contro Fedez: “Non accetto l’etichetta che ci ha attaccato”

“L’etichetta che ci ha attaccato non l’accetto: i rozzanesi sono tutt’altro”, ha dichiarato il primo cittadino del comune milanese. “Fedez è da ringraziare per il contributo che ha dato a Rozzano, un po’ meno quando usa la nostra città con questa accezione che non condividiamo”, ha proseguito Ferretti. “Fedez voleva fare paura usando il nome di Rozzano?”, chiede Staffelli. “Probabilmente ha voluto fare un po’ il bulletto. Rozzano non ha più problemi di criminalità di qualsiasi altro comune d’Italia”, ha concluso il sindaco che sul suo profilo Facebook aveva pubblicato una lettera aperta ai cittadini proprio per respingere questa etichetta.

“Siamo stanchi di essere identificati con etichette negative che dipingono Rozzano come sinonimo di malavita. Questa reputazione non ci appartiene, e lo affermiamo con determinazione e orgoglio. La nostra città è molto di più e merita di essere conosciuta per la sua vera essenza: una comunità di persone oneste e laboriose. Ogni giorno viviamo la nostra città con impegno e rispetto, e chiediamo che questa realtà venga finalmente riconosciuta”, ha scritto Ferretti sui social.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata