Il direttore Andrea Salerno ci ha messo 7 anni per avere il definitivo sì. Un corteggiamento lungo ma che alla fine ha dato i suoi frutti: Flavio Insinna ha detto sì a La7. Lunedì 7 ottobre alle 18.30 arriva ‘Famiglie d’Italia’ il nuovo game show che segna così il suo debutto sulla tv del Gruppo Cairo Communication. Una grande novità per il preserale della rete che si assicura uno dei volti più amati dal pubblico italiano e uno dei game show più popolari e imitati al mondo, ‘Family Feud’ attualmente prodotto in 32 paesi, in onda complessivamente in 78 paesi. Negli Stati Uniti è confermata l’undicesima stagione consecutiva. Una fotografia divertente delle nostre abitudini, che svelerà piccole e grandi manie, vizi e virtù. In palio in ogni puntata 10.000 euro e la possibilità, per la famiglia vincitrice, di ripresentarsi a giocare la puntata successiva.

“Il programma mette in gioco due famiglie composte ciascuna da 5 persone legate tra loro da relazioni di ogni tipo”, spiega Flavio Insinna che aggiunge: “Questo programma è aperto a tutte le famiglie, legate da un rapporto di parentela ma soprattutto dal volersi bene. Einstein l’ha detto tempo fa: c’è una sola razza, quella umana, fatta da persone che si amano. La famiglia allargata va benissimo, importante che ci si vuole bene. In questo game le famiglie che partecipano si divertono e vanno via felici pure se non hanno vinto un euro. E questo è il nostro spirito. La famiglia è come Aggiungi un posto a tavola”. Nessuna preclusione, dunque, come è giusto che sia.

Insinna è pronto alla sfida anche se teme la reazione qualora gli ascolti non dovessero soddisfare i vertici della rete. “Se va male mica l’abbiamo fatto apposta” è il suo commento sorridente. “Non dovendo lavorare per forza posso dire di no. Qui ho accettato per divertimento. Ringrazio la Rai per i tanti anni passati insieme e per le offerte di programmi che ho ricevuto, non dico quali per non mettere in imbarazzo gli attuali conduttori”.

Il palinsesto pomeridiano di La7 prevede Tagadà fino alle 17:25, poi dopo un’ora con il programma di Augias alle 18:25 tocca a Insinna. “Dobbiamo essere bravi a tirare la volata al direttore Mentana che non ha bisogno di noi ma sicuramente è bello dare una mano. Da ultimi arrivati l’accoglienza a Milano alla presentazione del palinsesto di La7 è stata bellissima perché tutte le star, donne e uomini della rete, hanno usato una parola a me cara: ‘benvenuto’. In questo mondo di respingimenti, di gente che viene lasciata in mezzo al mare, a me hanno detto ‘benvenuto’ e quindi cercherò dal 7 ottobre di meritarmi questo ‘benvenuto’ lavorando bene in allegria, cercando di far vivere questo programma”.

Insinna ha registrato già diverse puntate e ne registrerà altre perché a gennaio sarà in tournée con lo spettacolo in ricordo di Nino Manfredi curato da Luca, figlio del grande attore scomparso.

Andrea Salerno, La7 punto di riferimento grazie a grandi professionisti

“È stato un settembre molto buono per La7 con la migliore ripartenza di sempre: siamo la terza rete nazionale dalle 20 alle 22:30 dietro RaiUno e Canale 5”, sottolinea con orgoglio il direttore di La7, Andrea Salerno a LaPresse a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo programma di Flavio Insinna, il game show ‘Famiglie d’Italia’. “La7 continua a essere un punto di riferimento per il pubblico – aggiunge Salerno – non solo quando l’attualità si riscalda ma anche durante tutta la settimana. Ora partiranno Flavio Insinna nel preserale e il programma di Aldo Cazzullo il mercoledì. Come dico spesso a La7 ci sono grandi professionisti e questa è la garanzia che poi alla fine bene o male te la cavi”.

