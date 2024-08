Il conduttore tra Amadeus, Belen e Arianna Meloni

Da lunedì 2 settembre, alle 20:40, torna ‘Affari Tuoi’ con in programma 234 puntate più due speciali, una per Telethon e l’altra per la Lotteria della Befana. Ma la vera novità di quest’anno è Stefano De Martino in conduzione al posto di Amadeus passato al canale Nove di Discovery. “Spero porti bene a tutti e due come già accaduto quando lui ha lasciato ‘Stasera tutto è possibile’ e sono subentrato io. Poi Amadeus ha fatto Sanremo con 5 Festival”, ricorda De Martino al debutto come conduttore sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

‘Affari Tuoi’ è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. “Stefano De Martino è una risorsa strategica per la Rai, un investimento, ottimo per arricchire con la sua esperienza l’offerta dell’intrattenimento di prima e seconda serata”, ha sottolineato il direttore Marcello Ciannamea.

“Vedrai che ti divertirai”, firmato Amadeus

“Quando mi sono sentito con Amadeus – confessa De Martino – lui mi ha fatto il suo in bocca al lupo e mi ha detto ‘vedrai che ti divertirai’. Mi ha incoraggiato per il mio nuovo incarico anche Maria De Filippi”. De Martino ha studiato molto per essere all’altezza della rete ammiraglia: “Ho guardato le edizioni passate per trovare la mia strada. È una maratona molto lunga, costruiremo il tempo passo dopo passo perché ogni puntata è diversa”. Poi confessa un’ammirazione speciale per Paolo Bonolis: “Per me lui ha aperto la strada di una conduzione di questo programma molto creativa”.

Leonardo Pasquinelli, ceo di Endemol Shine Italy rivela: “Abbiamo pulito il programma riconducendolo alla storia di un concorrente che di volta in volta arriva in studio per giocarsi una possibilità, l’opportunità di avere un supporto per vivere meglio. Un racconto e un meccanismo che vogliamo realizzare con Stefano”. Aggiungendo poi un elogio al neo conduttore: “Stefano è un uomo che ha costruito la sua carriera lavorando, faticando e mettendo tutto se stesso, quindi sicuramente ha i tratti umani ed empatici per poter gestire al meglio il rapporto con il concorrente”.

“Non conosco Arianna Meloni. Belen? Rapporto cordiale”

Su due argomenti che negli ultimi tempi hanno provocato polemiche e catturato l’attenzione, De Martino ha risposto così: “Non conosco Arianna Meloni”, la prima risposta in relazione alle voci di una sua ‘raccomandazione’ politica da parte della responsabile della segreteria di Fratelli d’Italia. Quanto ai postumi della separazione con la sua ex, il conduttore ironizza: “Il mio rapporto con Belen? Cordiale. Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali. Io la saluto e lei risponde, quindi va tutto benissimo”.

