L'annuncio shock in un post sui suoi profili social

“Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno“. L’annuncio shock è di Sabrina Salerno, celebre cantante pop e star del web, con un post sui suoi profili social. “Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia – ha aggiunto – ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire”. “La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita”, ha concluso Sabrina Salerno postando anche una foto che la ritrae in ospedale.

