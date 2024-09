Screenshot da 'L'Aria che tira'

Il fondatore di Libero, ospite in videocollegamento di 'L'Aria Che Tira' su La7, lascia la trasmissione tra le critiche

Frase shock di Vittorio Feltri sul caso che ha coinvolto l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. “Come mi è stata presentata? Come amica, come volevi che me la presentasse come sua t…a?”, ha detto il fondatore di Libero, ospite in videocollegamento di ‘L’Aria Che Tira’ su La7, rispondendo a David Parenzo che gli chiedeva come avesse conosciuto Boccia. L’ex direttore di diversi quotidiani si è così tolto il microfono dopo essere stato criticato per questa espressione dalle persone presenti in studio, tra cui il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

– Come ti è stata presentata Boccia?

– Come un’amica. Come volevi che me la presentasse? Come la sua troia?

Feltri lascia lo studio. Livello infimo #lariachetira pic.twitter.com/xNbQVZZQQG — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 10, 2024

