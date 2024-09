La conduttrice: "sarà un dopo teatro, amo chiacchierare"

“Il nostro sarà un dopo teatro, non è una cena, si tratta di un programma autentico. Si mangerà un piatto e un dessert, come si può fare dopo essere stati al cinema. Come tanti giornalisti, io amo chiacchierare. Noi italiani abbiamo questa abitudine a raccontarci le cose. Questo programma nasce dopo due anni di Covid: mi ero stancata di fare gli aperitivi con l’IPhone”. Maria Latella è pronta ad aprire le porte della sua casa e a partire con la sua nuova avventura, il programma ‘A casa di Maria Latella’ che la vede tornare su Rai3 dopo 28 anni, dal 1996 quando andava in onda la striscia ‘Dalle 20 alle 20’. La prima puntata, in onda martedì 10 settembre alle 23:20 su Rai3, è stata già registrata. Ce la presenta la conduttrice Latella: “All’inizio della puntata ci sarà un’attrice che leggerà il menù che verrà letto ogni settimana da un attore diverso. Nel finale ci sarà un faccia a faccia con un ospite che scelgo io, che può anche arrivare all’ultimo momento. Nella prima puntata l’intervista sarà a Virginia Raggi che dopo un caffè con me, si è tolta qualche sassolino. Siederà al tavolo con gli altri ospiti della prima puntata: l’attore Edoardo Ferrario che riempie di giovani i teatri, lo scrittore Jonathan Bazzi e Ferruccio De Bortoli“. Il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, è pronto a scommettere sul buon esito del format: “Evitiamo il pollaio, le finte zuffe dei talk, si dà la priorità a ospiti e argomenti”. Un linguaggio nuovo in tv, quello di quando si sta a tavola. “Il programma nasce da due passioni: la buona cucina e la conversazione” sottolinea Maria Latella che a inizio estate sembrava dovesse prendere il posto di Serena Bortone nel weekend di Raitre. “Io non ho mai considerato possibile prendere il posto di Serena Bortone. Ho letto però anche io le voci”, spiega Latella, “per tanti anni ho fatto il sabato e la domenica su Sky Tg24 quindi adesso ho deciso che avrei salvaguardato la pace familiare con mio marito. Mi piace fare delle scelte controcorrente. Sono andata a dirigere un femminile quando facevo l’inviata del Corriere della Sera, tutti mi dicevano: sei pazza”. Il martedì sera in seconda serata su Rai1 c’è ‘Porta a Porta’, quindi potrebbe essere un problema per gli ascolti di Rai3. “Le scelte di collocazione vengono prese in maniera collegiale – spiega Corsini – quest’anno abbiamo deciso di rinnovare totalmente la programmazione di prima e seconda serata. Pensiamo di andare a coprire un’altra fascia di pubblico rispetto a Porta a Porta”. Tema della prima puntata di ‘A casa di Maria Latella’ è il paradosso italiano per cui nonostante ci siano 35 milioni di abitazioni per 59 milioni di abitanti, affittare casa o comprarla sta diventando impossibile soprattutto nelle grandi città. E nella seconda chi sarà ospite? “Ci sarà un ministro – annuncia Latella – Sangiuliano? Non è lui ma magari volesse”.

