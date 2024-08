Immagine Facebook

È stato lo stesso esperto del Cnr a denunciarlo sui social

Un “taglietto strategico” a una frase all’interno di una sua intervista, proprio nel punto in cui venivano utilizzate le parole “cambiamento climatico”: lo denuncia il ricercatore e fisico del Cnr Antonello Pasini, le cui parole sono andate in onda all’interno del servizio di apertura del Tg1 delle 13:30 di mercoledì, ma senza quell’importante inciso. È lo stesso esperto a denunciare l’accaduto sui social, pubblicando anche il servizio andato in onda con una premessa: “Pazzesco”. “Ieri il ‘maltempo’ come prima notizia al Tg1 delle 13.30; però…non ci crederete, ma la mia frase ‘La presenza persistente degli anticicloni africani, impronta digitale del cambiamento climatico nel Mediterraneo, ha caricato la nostra atmosfera di una grande quantità di energia’ ha subito un taglietto strategico ed è diventata ‘La presenza persistente degli anticicloni africani ha caricato la nostra atmosfera di una grande quantità di energia’”, scrive Pasini.

