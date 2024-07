Unica piattaforma in Italia a fornire copertura integrale dei Giochi

(LaPresse) Warner Bros Discovery è la Casa dei Giochi Olimpici in Europa e con Discovery+ è pronta a offrire agli appassionati italiani la più ampia copertura possibile dell’evento: oltre 3800 ore live arricchite da una programmazione di speciali, approfondimenti e magazine, da Parigi e dall’Italia. Discovery+ sarà l’unica piattaforma in Italia a garantire la copertura integrale di Parigi 2024 per seguire in tempo reale tutto ciò che accade in ogni singola disciplina e in ogni momento. “È stata una preparazione lunga ma abbiamo il vantaggio di essere alla quarta Olimpiade che facciamo. L’elemento distintivo è la copertura e il numero di ore che andremo a distribuire”, ha commentato l’ad di Discovery Italia Alessandro Araimo: “Per dare una copertura completa la piattaforma digitale è la migliore perché permette di avere tutta una serie di servizi di allerta per poter vedere alcune cose in contemporanea. In questo modo lo spettatore potrà vedere anche due finali in contemporanea”. Per il ritorno in Europa dei Giochi Olimpici infatti, il team di Warner Bros. Discovery ha messo in campo uno straordinario sforzo produttivo, tecnologico ed editoriale, con l’obiettivo di rendere unica l’esperienza degli spettatori e memorabile ogni singolo giorno di competizione.

