L'amministratore delegato ai cronisti dopo la presentazione dei palinsesti olimpici di Parigi 2024

(LaPresse) “Pier Silvio Berlusconi non ci teme? Perché non hanno le Olimpiadi. A parte gli scherzi, lui dall’altro della sua leadership del mercato è giusto che non tema nessuno. Noi facciamo il nostro percorso e cerchiamo di fare il meglio che ci consentono le nostre risorse, i nostri risultati e i nostri piani. Il nostro è un piano molto ampio, di cui la televisione è uno, e cerchiamo di fare il meglio in modo che l’intero sistema Warner Bros Discovery cresca anche per i prossimi dieci anni”. Lo ha detto l’ad di Discovery Italia Alessandro Araimo a margine della presentazione dei palinsesti olimpici di Parigi 2024 di Eurosport Discovery. Incalzato poi dai cronisti sul possibile ingresso di Fiorello nella squadra di Discovery, Araimo ha risposto: “Fiorello? No, l’abbiamo detto tante volte. E’ un grandissimo artista, uno dei più grandi in Italia ma oggi come oggi non abbiamo un progetto specifico per lui e lui ha per sé sicuramente dei progetti. Diciamo che io sono solo orgoglioso di essere stato avvicinato a lui come idea, ma la realtà è che non abbiamo un progetto comune insieme”.

