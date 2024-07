Mara Venier con Federica Pellegrini

Federica Pellegrini a 'Ballando', Del Debbio a 'Stasera Italia'. Da Leotta a Gregoraci, D'Aquino e Latella tra format e conduzioni

La settimana più calda dell’anno è anche la settimana dei palinsesti di Mediaset e Rai. Il Biscione svelerà domani a Cologno Monzese la nuova stagione, la Rai venerdì a Napoli. A Mediaset per quanto riguarda il comparto news e approfondimenti non dovrebbe esserci nessuna rivoluzione. Tutte confermate le trasmissioni in prima serata di Retequattro. Da ‘Quarta Repubblica’ di Nicola Porro al lunedì, a ‘É sempre Cartabianca’ con Bianca Berlinguer al martedì, ‘Fuori dal Coro’ con Mario Giordano al mercoledì, ‘Dritto e Rovescio’ con Paolo Del Debbio al giovedì, ‘Quarto grado’ al venerdì. Le news hanno tenuto bene anche nel periodo estivo. Tra i più positivi anche la striscia ‘4 di sera’ condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti. Per l’autunno ‘Stasera Italia’ partirà a settembre con Paolo Del Debbio, poi bisognerà vedere se con l’anno nuovo sarà Bianca Berlinguer a dargli il cambio perché le puntate con la conduzione dell’ex Rai3 non è che siano andate benissimo con gli ascolti. Ampie conferme per Le Iene, Striscia, le fiction di Canale5 e tutto l’arsenale dei programmi targati Maria De Filippi, sempre più campioni di ascolti. Tra i reality ci potrebbe essere qualche sorpresa riguardante ‘Il Grande Fratello’, mentre torna ‘La Talpa’, alla cui guida dovrebbe esserci Diletta Leotta. Quest’ultima non mollerà Dazn restando nella squadra dei confermati assieme a Pierluigi Pardo, Massimo Ambrosini, Giorgia Rossi e Andrea Stramaccioni tornato dal prestito Rai per Euro 2024. Gli unici che hanno mollato per altri lidi sono il telecronista Stefano Borghi e Marco Cattaneo, il conduttore di ‘Sunday Night Square’.

Pellegrini a ‘Ballando’, torna il DopoFestival a Sanremo

In casa Rai è il nodo Sanremo che va sciolto al più presto. Non sulla gestione perché Carlo Conti è già al lavoro, ha ripristinato la sessione delle Nuove Proposte e il DopoFestival. Ora però va deciso lo slittamento alla settimana successiva per evitare lo scontro diretto in prima serata con i quarti di finale della Coppa Italia che verranno trasmessi in diretta sulle reti Mediaset. Sull’intrattenimento restano pilastri di Rai1 ‘Tale e Quale Show’, orfano dopo 13 anni della ‘regina’ Loretta Goggi e ‘Ballando con le Stelle’. Milly Carlucci ha confermato la giuria al completo, da Carolyn Smith a Ivan Zazzaroni, da Fabio Canino a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Tra i concorrenti in gara ci sarà anche Federica Pellegrini che lo scorso 4 luglio ha firmato il contratto. Sembrano sicure anche le presenze di Sonia Bruganelli, Nina Zilli, Francesco Paolantoni. Conferme anche per ‘Stanotte a’ con Alberto Angela. Da segnalare la miniserie dedicata a Mike Bongiorno dal titolo ‘Mike la voce degli italiani’.

Maria Latella su Rai3, dopo 21 anni lascia Sky

Tra le serie invece torna con la nuova stagione ‘L’Amica geniale’, c’è ‘Libera’ con Lunetta Savino, una nuova storia ambientata a Trieste, c’è ‘Don Matteo 14’. Rai1 manderà in onda anche la Nations League di calcio. La Rai ha pure i diritti delle Atp Finals e della Coppa Davis, incontri di tennis destinati però a Rai2. Sulla seconda rete andranno anche ‘L’Altra Italia’ con la ‘Iena’ Antonino Monteleone. Con Cattelan e Fagnani si stanno definendo in Rai gli ultimi dettagli per i loro format. Sempre su Rai2 nel preserale ci sarà il nuovo programma di Renzo Arbore dal titolo ‘Come ridevamo’. Su Rai1 al sabato pomeriggio confermato il programma ‘Sabato in diretta’ con Emma D’Aquino in conduzione. Serata al femminile al martedì su Rai3 con ‘Amore Criminale’ con Veronica Pivetti, ‘Le ragazze’ e ‘A casa di Maria Latella’ il nuovo progetto con Maria Latella che lascia Sky dopo 21 anni e torna in Rai che nel 1996 la vide in onda con ‘Dalle 20 alle 20’.

Il ritorno in Rai di Giletti mentre Fiorello resta il sogno di Discovery

Tra le altre novità su Rai3 il lunedì torna Massimo Giletti con un nuovo format. Su Rai2 arriverà Elisabetta Gregoraci con un programma sulla moda. Sempre su Rai2 al mattino nello ‘spazio Fiorello’ ci sarà ‘Binario2’, il nuovo mattin show condotto da Andrea Perroni con Carolina Di Domenico. A proposito di Fiorello, lo showman ha detto che si riposerà qualche mese per pensare a un nuovo progetto. Al momento il suo primo pensiero resta la Rai, ma da Discovery assicurano che quando ci sarà questo nuovo e atteso progetto il broadcaster farà un tentativo per accaparrarselo. Dopo Crozza, Fazio, Amadeus, Belen e le Olimpiadi uno spazio per Fiorello potrebbe arricchire ancora di più il palinsesto.

