La conduttrice argentina alla guida di due show sul Nove e su Real Time

Belén Rodríguez, uno dei volti più amati e iconici della tv italiana, conduttrice, attrice e imprenditrice digitale, entrerà nella squadra dei talenti targata Warner Bros Discovery, una delle principali media company a livello mondiale. Belen debutterà già dal prossimo autunno con due programmi. Sul Nove, canale generalista di punta di Warner Bros. Discovery, sarà insieme ai PanPers alla conduzione di ‘Only fun Comico show’, successo televisivo di pubblico e critica prodotto da Colorado Film e divenuto appuntamento cult per gli amanti della comicità italiana. Su Real Time, la vedremo per la prima volta alla guida di un esperimento sociale televisivo, quello di ‘Amore alla prova la crisi del settimo anno’, show prodotto da Banijay Italia che vede delle coppie in crisi mettere in discussione la propria relazione.

