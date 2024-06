Blindato programma 'Affari Tuoi' fino al 2027

Dopo più di mezzo secolo i circa 1300 dipendenti Rai che lavorano nella sede di Viale Mazzini sono costretti a traslocare dalla parte opposta di Roma, in zona Eur, nell’ex palazzo Wind in Via Alessandro Severo. Un trasloco temporaneo, da alcuni dipendenti dell’azienda vissuto quasi come una punizione essendo stata scelta una dimora di Roma Sud mentre tutte le sedi Rai, da Teulada a Saxa Rubra, da Romagnoli a Foro Italico e Asiago sono situate nella zona nord della capitale. Il motivo riguarda il palazzo dove è situato il mitico cavallo dello scultore siciliano Francesco Messina. Causa del trasferimento – fissato per il secondo semestre 2025 – i lavori di ristrutturazione del palazzo di Viale Mazzini previsti dal piano industriale che mette in risalto la riqualificazione del quartier generale. Dal 2025 al 2027 l’edificio sarà sottoposto a una ristrutturazione completa per renderlo sostenibile e green. Il cda di questa mattina ha approvato il trasferimento deciso dai vertici dell’azienda e inserito nel piano industriale nel comparto immobiliare. Nel cda è stato inoltre approvato il contratto per le edizioni del triennio 2024-27 del programma ‘Affari Tuoi’, che sarà condotto da Stefano De Martino. Un prolungamento del contratto con il format che chiude le porte a un eventuale tentativo di Discovery di accaparrarsi il programma per far contento Amadeus sul Nove. Fumata bianca anche sull’offerta per l’acquisizione dei diritti non esclusivi degli highlights del campionato di calcio di serie A per il triennio 2024-2027.Intanto si festeggiano gli ottimi risultati degli Europei. Ascolti alti e inserzionisti stimolati dall’evento in terra tedesca fanno bottino. Le tre partite degli ottavi di finale che verranno trasmesse in diretta da Rai1, oltre a Italia-Svizzera, sono quelle che si giocano alle 21: Spagna-Georgia, Portogallo-Slovenia e Austria-Turchia.

