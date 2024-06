Serena Bortone

Anche trasmissioni promosse da Qualitel non ancora confermate nei palinsesti

Corsa frenetica agli ultimi posti disponibili nei palinsesti Rai. Per quanto riguarda l’Approfondimento e i programmi di attualità del direttore Paolo Corsini tutti confermati quelli di Rai1 e Rai2, tranne ‘Vittime Collaterali’ di Emma D’Aquino che si fermerà per una stagione. Per quanto riguarda Rai3 invece il mosaico è tutt’altro che sistemato. In bilico ci sono diversi programmi, alcuni dei quali promossi con alti voti dall’indice Qualitel, il rapporto che tiene conto della qualità. È il caso di ‘Petrolio’ condotto da Duilio Giammaria, che nella passata stagione ha un po’ fatto da tappabuchi nel palinsesto. Eppure l’indice Qualitel del 2023 lo ha premiato con un bell’8. Bene anche lo speciale ‘Senza Respiro’. Un gradimento tra i più alti assieme a ‘La Vita in diretta’. Ciò nonostante nel palinsesto di Rai3 della stagione autunnale ancora non si registrano conferme. Così come non si sa ancora se il programma ‘Che sarà…’ condotto da Serena Bortone avrà un futuro oppure no. Una trasmissione che dopo un po’ di fatica iniziale, anche per via dei competitor – Fazio sul Nove e Gramellini su La7 – si è assestata su uno share più che sufficiente chiudendo al 6%. Poi c’è stato il caso Scurati ed è scoppiata la polemica, con voci e rumors che danno come più che probabile una sostituzione in conduzione della Bortone, che va detto non lascerà la Rai se perde il programma, visto che ha contratto con l’azienda. A riguardo fonti Rai confermano una trattativa aperta con Maria Latella per prendere le redini di una trasmissione di approfondimento di Rai3, probabilmente proprio quella di Bortone.

Le trasmissioni Rai promosse in qualità

Il rapporto Qualitel dà una media dell’8 anche ad altre trasmissioni di approfondimento in onda su Rai3. Da ‘Dottori in Corsia’ a ‘Presa diretta’, da ‘Indovina chi viene a cena Cult’ a ‘Chi l’ha visto?’ di Federica Sciarelli che raggiunge l’8,4%. Molto bene anche ‘Filorosso Extra’ di Manuela Moreno ed ‘Elisir’ su Rai3 nonché di ‘Detectives Casi risolti e irrisolti’ con Pino Rinaldi su Rai2. L’indice di gradimento premia anche l’offerta digitale di RaiPlay, RaiPlay Sound, Rai News, Rai Cultura e Rai Scuola che si prendono la media dell’8 in pagella. Per quanto riguarda RadioRai, l’indice complessivo dell’offerta è pari a 8.0 e risulta stabile rispetto al 2022. Tutti i canali registrano giudizi molto positivi, con Radio2 a 8.1, seguita da Radio1 e Radio3, entrambi a 8.

