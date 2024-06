Emma D'Aquino

Pivetti verso il ritorno al timone di 'Amore Criminale'

Veronica Pivetti potrebbe tornare in conduzione del programma ‘Amore Criminale’ che ha già condotto dal 2017 al 2021. Poi il testimone è passato a Emma D’Aquino, la giornalista e conduttrice del Tg1 della sera. In ballottaggio con la Pivetti c’è Paola Perego, spinta dal marito, l’agente Lucio Presta. Il programma con la D’Aquino è andato bene anche negli ascolti dove ha superato il milione di spettatori. Al momento non è presente nei palinsesti autunnali l’altro programma condotto dalla D’Aquino, ‘Vittime Collaterali’ che nella scorsa stagione è arrivato a toccare l’11% di share. Un programma a costo zero, in quanto la conduttrice è una dipendente Rai, non una esterna che va pagata a parte, e tra l’altro con un bel carico pubblicitario venduto. Ma Emma D’Aquino non resterà in panchina perché per lei si profila la conduzione di un nuovo programma contenitore al sabato pomeriggio su Rai1 al posto di ‘Italia Sì’ di Marco Liorni. Il 26 giugno invece si alza il sipario sul nuovo programma condotto da Monica Maggioni, dal titolo ‘NewsRoom’. I primi episodi andranno in onda su RaiPlay, mentre dal 17 luglio andrà in onda in prima serata su Rai3.

