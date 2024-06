Tornano in tv Elisabetta Gregoraci su Rai2, Francesca Barra su Rete4 e Ilary Blasi su Canale5

‘Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano’ cantava Antonello Venditti. E gli innamorati del video a volte tornano anche in tv. Dopo Pino Insegno e Alessandro Greco, già presenti nei palinsesti estivi di Rai1 rispettivamente con ‘Reazione a Catena’ e ‘Unomattina Estate’, presto torneranno in tv anche Elisabetta Gregoraci su Rai2, Francesca Barra su Rete 4 al posto di Bianca Berlinguer, Ilary Blasi con ‘Battiti Live’, lo show musicale quest’anno promosso su Canale 5, e Flavio Insinna su La7 con un gioco nel Preserale che farà concorrenza a Rai1 e Canale5. C’è da scommettere che una volta tornati in video non sarà facile farli di nuovo riposizionare in panchina. Come è accaduto ad Alessia Marcuzzi che una volta ripartita è tornata conduttrice in prima linea, oppure a Luisella Costamagna che è stata confermata con ‘Tango’ anche per la prossima stagione, nella quale andrà in onda il mercoledì in seconda serata. Chissà se prima o poi tornerà anche Drusilla, sparita dai teleschermi. E c’è da chiedersi se nella prossima stagione toccherà anche a Barbara d’Urso riaffacciarsi tra le telecamere.

Chi è già sicuro di andare in onda

L’intrattenimento Rai sta lavorando per confezionare un programma in seconda serata su Rai2 con Elisabetta Gregoraci, che riscatta così la sua uscita da ‘Battiti Live’ dove il passaggio da Italia 1 a Canale 5 ha sancito l’arrivo di Ilary Blasi, orfana quest’anno de ‘L’Isola dei Famosi’. Anche La7 sta per annunciare il grande acquisto di Flavio Insinna, corteggiato da più di un anno dal direttore Andrea Salerno. Per Insinna c’è un nuovo game nel Preserale che potrebbe dare non poco fastidio a Rai1 e Canale5 che in quella fascia dominano gli ascolti. Francesca Barra dopo l’apparizione nel programma di Piero Chiambretti su Rai3 torna in conduzione nel periodo estivo di ferie di Bianca Berlinguer. Con Roberto Poletti porterà su Rete4 un nuovo talk show in access prime time. Simona Branchetti conduce su Canale5 ‘Pomeriggio Cinque Estate’ in attesa del rientro a settembre della riconfermata Myrta Merlino. Il mezzobusto del Tg5, Dario Maltese, è il prescelto per condurre ‘Mattino Cinque News’ al posto di Francesco Vecchi e Federica Panicucci dal lunedì al venerdì nel corso di tutta l’estate.

