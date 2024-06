Confermati i conduttori Ossini e Ferolla ma spazi allargati. Su Rai2 nuovo show da una stazione ferroviaria romana

Chiusi i palinsesti invernali del genere Approfondimento su Rai1 e Rai2. Mentre per quanto riguarda Rai3 c’è ancora tempo per definire gli ultimi dettagli. E lì c’è il caso Serena Bortone da risolvere. Al momento sulle prime due reti risultano tutti confermati i programmi della scorsa stagione. In seconda serata su Rai1 Francesco Giorgino al lunedì e Bruno Vespa nei tre giorni seguenti. É su Rai2 l’unica novità, riguarda il programma ‘Tango’ di Luisella Costamagna che andrà in onda al mercoledì. Su Rai2 conferme per i programmi condotti da Monica Setta. Per quanto riguarda il daytime al vaglio del responsabile Angelo Mellone ci sono due importanti novità. Viste le polemiche con il Tg1, il cui cdr si è opposto a tornare alla collaborazione con il genere per la fascia dalle 7:15 alle 09:50, Mellone rafforzerà lo spazio di ‘Unomattina’. Confermati i conduttori Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla ma spazi allargati con più tempo a disposizione, studio nuovo, attualità e intrattenimento che correranno veloci e saranno molto movimentati con l’obiettivo di tornare leader in quella fascia del mattino visto che su Rai2 non ci sarà più Fiorello. Tra l’altro anche la seconda rete accusa l’assenza di ‘VivaRai2!’ e per sopperire alla caduta di ascolti si sta studiando un nuovo show, in una location originale, che potrebbe essere una stazione ferroviaria romana.

