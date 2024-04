Il messaggio del sindacato dopo l'annuncio del conduttore tv

Il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai, più che per l’addio di Amadeus alla tv pubblica è preoccupato per temi come la libertà dei lavoratori e la par condicio.

“L’addio di Amadeus? Ne arriveranno altri. È la logica del mercato e siamo sicuri che l’artista sarà riconoscente a questa grande azienda. Noi siamo concentrati sul tema vero che è quello della libertà sindacale e della par condicio tra le varie sigle. Su questo dovrebbero essere sensibili tutte le forze democratiche”, ha affermato la corporazione che ieri ha lanciato un appello alla vigilanza raccolto da Maurizio Gasparri (Forza Italia), Francesco Filini (Fratelli d’Italia), Giorgio Maria Bergesio (Lega) e Maurizio Lupi (Noi moderati).

