Da domenica 7 aprile alle 16:40 su Rai Premium (canale 25) – e in contemporanea su Rai Play, dove sarà anche possibile rivedere le puntate a poca distanza dall’on air – prende il via il nuovo programma ‘Le Strade Del Benessere‘.

Una proposta inedita nel panorama televisivo italiano, un’intera serie dedicata alla termalità del nostro Paese. Un viaggio, in compagnia di Stefano Bini, autore, conduttore e giornalista televisivo, attraverso le più belle stazioni termali italiane, che non sono solo sinonimo di Benessere ma anche di storia, cultura, cure mediche e olistiche, e buon cibo.

In ogni puntata, gli esperti aiuteranno a capire nel dettaglio quali sono i cibi migliori per la salute e come aiutare fisico e organismo a rimanere sempre in forma. E poi consigli di tisane e letture adatte ai momenti di totale relax. Le terme di Verona, Sirmione, Castrocaro, Chianciano, Garda e Saturnia sono le prime a essere visitate e raccontate.

“I miei ultimi due programmi televisivi hanno visto sempre una puntata dedicata alle terme e in entrambi ha riscosso grandissimo successo di ascolti”, sottolinea Stefano Bini che aggiunge: “Mi sono chiesto insieme al team autorale e produttivo, e poi con la Rai, se l’idea di costruire un intero programma sulle stazioni termali potesse funzionare. Da parte di tutti, c’è stato un grande entusiasmo e così siamo partiti. Mio padre ha lavorato per anni a Terme di Saturnia, quindi per me un ritorno a casa e al contempo un rincorrere i miei sogni, quella carriera radiofonica e televisiva che è la mia ‘strada’ ma che non può farmi dimenticare tutte le sfumature del paese più bello del mondo”.

“Sono appassionato di tutto ciò che ritengo essere patrimonio prezioso ed imperdibile della nostra penisola – continua Bini – dove storia, cultura, cibo, profumi e Benessere s’intrecciano per dare vita a quello che ci rende famosi nel mondo. Credo che sia un dovere e una responsabilità tramandare anche tutto ciò che non è strettamente culturale ma che ha tanto da offrire come le strutture termali, consegnando questo patrimonio alle generazioni future affinché lo valorizzino. Il mio ‘invito al viaggio tra le terme’ è per chiunque abbia la curiosità di conoscere meglio questa nostra ricchezza”.

