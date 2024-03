Il conduttore di VivaRai2! poi ha fatto gli auguri di compleanno a Mina

A ‘VivaRai2!’ la settimana, anche quella di Pasqua, inizia all’insegna del buonumore. Fiorello, Biggio e Casciari, insieme al resto del cast, hanno dato il buongiorno con una nuova puntata ricca di musica e commenti ironici alle notizie del giorno. Si parte dalle ultime notizie provenienti da Bari. Fiorello, che ha ricevuto al glass anche la visita degli alunni dell’IC Ceglie Manzoni Lucarelli per il ‘Dantedì’, giorno dedicato a Dante Alighieri, ha commentato il caso che ha coinvolto il governatore Emiliano e il sindaco Decaro: “Emiliano ha detto ‘io con Decaro dalla sorella del boss’. Polemiche, poi è arrivata la replica. Svelato l’arcano, la sorella del boss non era altro che Maria Concetta Springsteen. Sì, era quel boss!“. Si resta quindi sul tema politico e il focus si sposta su Daniela Santanché: “FdI è pronta a scaricarla – legge lo showman -. Altro che ‘Open to Meraviglia’, qua è ‘Amen to Meraviglia’. Dalla Venere del Botticelli alla ‘Tipa’ del Botticelli. Il compagno avrebbe comprato e rivenduto una villa e si indaga per riciclaggio. Pare ci sia anche la moglie di La Russa coinvolta… compra una casa, dammi un albergo… ma secondo me giocavano a Monopoli!”. Infine, non sono mancati gli omaggi di ogni tipo per Mina. Fiorello ha più volte fatto gli auguri oggi in puntata alla ‘Tigre di Cremona’, nel giorno del suo compleanno, e il gran finale è stato un’esibizione sulle note di ‘Tintarella di Luna’, in duetto con Rosa Chemical, accompagnato come sempre dalla grande coreografia del corpo di ballo del mattin show.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata