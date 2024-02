Il conduttore lo ha annunciato al Tg1. Per l'attore di Hollywood però non è la prima volta sul palco dell'Ariston: nel 2006 partecipò all'edizione condotta da Panariello

John Travolta sarà super ospite al Festival di Sanremo nella seconda serata del 7 febbraio.

Lo ha annunciato Amadeus al Tg1. “Amici, devo darvi un’altra notizia, mercoledì 7 febbriao, tra gli ospiti un attore che ha fatto ballare intere generazioni, John Travolta al festival di Sanremo”. Un altro divo di Hollywood dopo Russell Crowe che salirà sul palco dell’Ariston durante la terza serata, in programma l’8 febbraio.

Non è la prima volta che il protagonista di film cult come ‘Grease’, ‘La Febbre del Sabato Sera’ e ‘Pulp Fiction’, viene invitato a Sanremo. Nel 2006 partecipò all’edizione condotta da Giorgio Panariello e lo si ricorda per un duetto con Victoria Cabello.

