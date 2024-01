Il comico a 'Viva Rai2': "Sembra che Meloni e Salvini giochino a Monopoli"

Fiorello ha ironizzato sulla notizia del giorno: la sentenza della Corte di Cassazione in merito al saluto romano. “La Russa ha cominciato a fare il saluto ieri sera. È stato ricoverato per una lussazione alla spalla. Sul referto c’è proprio scritto lussazione per saluto romano”, ha detto il comico e presentatore nella puntata di ‘Viva Rai2’ del 19 gennaio.

Non poteva mancare poi una battuta sul confronto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Matteo Salvini. “Meloni piega Salvini. Ora bisogna vedere a quanti gradi…Gradi di lavaggio!”, scherza lo showman tra le risate di Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e di tutto il cast. “Tra l’altro sembra quasi che giochino a Monopoli. Salvini vuole la Basilicata, Meloni la scambia con le Marche e rilancia: Ti do Parco della Vittoria, basta che la smetti!”.

Ma non finisce qui e Fiorello prosegue inarrestabile. “Ci sono anche tensioni tra Salvini e Zaia, che appartengono tutti e due allo schieramento della Lega a Nord e quindi… fanno a gara a chi ce l’ha più a Nord!”. Ironia anche sull’incontro tra la premier e Ursula von der Leyen a Forlì. “Non tutti poi sono contenti dell’incontro tra Meloni e la presidente della Commissione europea, tra queste due bionde… Pensate che il legame con il nostro governo è talmente forte che il cognato di Giorgia, Francesco Lollobrigida, si è pettinato come von der Leyen”.

