Evan Ellingson, foto da Instagram

E’ morto all’età di 35 anni Evan Ellingson, l’ex attore prodigio conosciuto per aver recitato nella celebre serie tv ‘CSI Miami’ e nel film ‘La custode di mia sorella’. Secondo quanto scrive la Cnn, che cita i documenti pubblicati online dalla contea di San Bernardino, Ellingson è stato trovato senza vita domenica, in “una camera da letto” nella città di Fontana, a circa un’ora a est della contea di Los Angeles. La causa del decesso non è stata resa nota.

Ellingson è noto soprattutto per il ruolo di Jesse Fitzgerald nel film del 2009 “La custode di mia sorella”, un dramma su una famiglia che affronta la diagnosi di cancro della figlia minore, con Cameron Diaz. Da bambino ha recitato in 19 episodi della sitcom della ABC “Complete Savages” tra il 2004 e il 2005 ed è apparso nella sesta stagione della serie televisiva della Fox “24” accanto a Kiefer Sutherland.

Negli anni ’80 aveva recitato in diverse serie televisive e l’ultima sua apparizione è stata in “CSI: Miami”, dove ha interpretato il personaggio di Kyle Harmon per tre stagioni tra il 2007 e il 2010.

