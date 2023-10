Lo showman siciliano torna a ironizzare sul caso dei fuori onda

L’ironia di Fiorello sul caso dei fuorionda di ‘Striscia la notizia’ sul giornalista Andrea Giambruno, ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Aprendo la seconda settimana di ‘Aspettando Viva Rai2’, in una diretta Instagram in collegamento dal ‘glass’ temporaneo via di Vigna Stelluti, a Roma, lo showman siciliano è tornato a ironizzare sull’affaire Meloni, così come l’ha voluto chiamare lui: “Pier Silvio Berlusconi dice ‘non sapevo nulla del servizio di Striscia’. Lo conosco da quando era piccolo, è una persona onesta: a quell’ora guarda ‘Un Posto al Sole’. Tra l’altro mi dice spesso che vorrebbe portare la soap in Mediaset, ma che la Rai non la molla”. La nuova stagione di ‘Viva Rai2’, in diretta dal Foro Italico, prenderà il via il 6 novembre prossimo.

