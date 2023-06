Le parole della presidente Soldi e dell'ad Sergio: "Resta un modello di professionalità e carisma"

Il popolarissimo conduttore televisivo Pippo Baudo compie oggi, 7 giugno 2023, 87 anni. Il presentatore ha ricevuto gli auguri della dirigenza della Rai, dove ha lavorato per la maggior parte della sua carriera. “I nostri più cari auguri a Pippo Baudo per i suoi 87 anni”, hanno detto la presidente Marinella Soldi e l’amministratore delegato Roberto Sergio. “Baudo resta un modello di professionalità e carisma per la tv italiana. I suoi programmi sono nel cuore degli Italiani e rappresentano un tesoro degli archivi Rai”, aggiungono.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata