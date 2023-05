La missiva è stata letta dalla comica alla fine dell'ultima puntata in Rai

La ventesima edizione di ‘Che Tempo che Fa’, l’ultima sulla Rai (dal prossimo anno lo show di Fabio Fazio si sposterà su Discovery), si è chiusa con una lettera letta in studio da Luciana Littizzetto. “Grazie a Fabio per tutti questi anni insieme, l’unico presentatore che se fa pochi ascolti gli danno addosso e se ne fa tanti gli danno addosso il doppio. Cara Rai, non dimenticarti che il servizio pubblico è di tutti, di chi governa, di chi la pensa diversamente, di chi va e di chi viene”. La comica ha fatto il suo ingresso in studio con un carrello dei traslochi, ricordando che “non abbiamo superato la crisi del settimo governo” e che “sono stati anni belli, ogni tanto pestavamo qualche mer… E ci spostavi su Rai1, Rai2 e Rai3, ma abbiamo resistito grazie ai telespettatori“. Infine un’ultima frecciatina a Matteo Salvini, che aveva commentato con “belli ciao” l’addio di Fazio e Littizzetto dalla Rai. “Post scriptum indirizzato a Matteo Salvini: ciao bello“, ha concluso l’artista piemontese.

Fazio: “Grazie alla Rai, sono stati 40 anni bellissimi”

“Rivolgo un grazie sincero alla Rai. È la tv pubblica, la tv di tutti, anche la mia. Non posso che volerle enormemente bene. In questi giorni 40 anni fa facevo il provino, incredibilmente mi hanno preso”. Si è congedato così al termine della puntata Fabio Fazio. “Il grazie più grande lo voglio dire al pubblico, che in questi 40 anni è cresciuto e invecchiato con me e con noi. Grazie a tutti voi, sono sicuro che ci starete ancora vicino. Sono stati 40 anni bellissimi”.

