I dati aggiornati al gennaio 2023 analizzati dalla rubrica “DigitalMente”: l'audience della televisione di Stato è passata nell'ultimo anno dal 26.1% al 43.1%

La Rai vede crescere sensibilmente la propria audience televisiva online nell’ultimo anno. La quota della televisione di Stato è passata dal 26.1% del gennaio 2022 al 43.1% a gennaio 2023. A riferirlo sono i dati Audiweb analizzati da “DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni.

Gli ascolti televisivi nelle tre principali fasce orarie in cui c’è la maggior quota di telespettatori, da gennaio 2022 a gennaio 2023, sono risultati in netto calo con milioni di persone in meno in tutte le fasce orarie prese in esame.

I sette canali TV per i quali Audiweb rende disponibili pubblicamente i dati, al lordo delle duplicazioni, passano da 4,2 milioni nel gennaio 2021 a 4 milioni nel gennaio 2022 e 3,6 milioni a gennaio di quest’anno. Un calo del 14.1% rispetto al 2021 e del 11.7% rispetto al 2022.

Nell’ambito di tale tendenza generale si sviluppano però dinamiche diverse. Da un lato Mediaset, e in particolare Sportmediaset, e La7, registrano un calo significativo, mentre la RAI invece vede crescere sensibilmente la propria audience online. E infatti la quota di RAI passa dal 26.1% del gennaio 2022 al 43.1% a gennaio 2023.

In percentuale è Rai.it, il portale che raccoglie quasi tutta l’offerta dell’emittente di stato, a crescere più di tutti col +411% anno su anno a gennaio 2023. La maggior crescita per numero di utenti è però per Rai News che passa dai 296.539 utenti unici nel giorno medio a gennaio dello scorso anno a 583.318. Quasi il doppio.

Proprio a gennaio 2022 Rai News è diventata l’aggregatore digitale di tutta l’informazione della Rai. Operazione, condotta grazie alla guida di Diego Antonelli, giornalista professionista dal 1992 con esperienza di lungo corso nelle news online prima alla Gazzetta dello Sport, poi in ANSA e infine, appunto, alla RAI.

