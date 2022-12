La giornalista spiega in un tweet la sua assenza dagli schermi

La giornalista Maria Giovanna Maglie ricoverata da mesi in un post su Twitter chiede il supporto dei fan per un’operazione a cui sarà sottoposta a breve. “Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri

Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri pic.twitter.com/FFC62ygugP — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) December 2, 2022

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata