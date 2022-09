La produzione è stata girata durante la pandemia

Una ragazza dalla bellezza prorompente con un superpotere particolare. Quello di vedere e sentire i sentimenti degli altri attraverso i colori. Viola è la protagonista della nuova serie Tv di Canale5 interpretata da Francesca Chillemi, giunta a Palermo per occuparsi di costume e società, si ritroverà giornalista di cronaca nera, lavorando a stretto contatto con l’affascinante ispettore capo Francesco Demir (Can Yaman), come una sorta di profiler da serie Tv americana, ma molto meno affidabile e più allegra. Coprodotta da Rti e LuxVide e diretta da Francesco Vicario, ‘Viola come il mare’ è una serie light crime in sei serate, tratta dal romanzo ‘Conosci l’estate?’ Di Simona Tanzini. “Volevamo un prodotto di alta qualità per il pubblico di Canale5”. Così Giancarlo Schieri, direttore di Canale5 in apertura della conferenza stampa questa mattina a Roma alla Casa del Cinema. La serie, girata durante la pandemia, nasce con la volontà della produzione di creare un prodotto che coccolasse lo spettatore e lo emozionasse nel profondo. “Questa serie parla tantissimo della Sicilia e di Palermo, in modo struggente – racconta il produttore Luca Bernabei -. Finalmente questo territorio non è più un sinonimo di mafia. Volevamo una storia tenera che ci facesse sognare”. Protagonista Francesca Chillemi che torna su Canale5 per la prima volta dalla fiction ‘Carabinieri’ nei panni di Viola, una ragazza affetta da sinestesia. (condizione rara in cui si verifica una ‘sovrapposizione sensoriale’ per la quale la stimolazione di uno dei cinque sensi induce, in maniera del tutto involontaria, una percezione secondaria in un altro senso. “Diversi aspetti della mia vita mi accomunano a Viola – sottolinea l’attrice -. Il mio percorso è stato così, quello che Viola ha vissuto l’ho vissuto sulla mia pelle. La bellezza l’ho vissuta in passato come fattore penalizzante, cercavo quasi di nasconderla, poi ho iniziato a viverla come un dono e una mia caratteristica. Il mio personaggio ha il piccolo superpotere di empatizzare. Quando crei un personaggio le persone credono sia un lavoro individuale in realtà c’è un team alle spalle. Questo set è nel mio cuore siamo diventati una famiglia, siamo stati un mese intero nello stesso hotel quando eravamo a Palermo. Viola ha coraggio nei confronti della vita, anche se ha avuto batoste familiari, di lei ammiro il suo entusiasmo”. Can Yaman torna in Tv dopo aver raggiunto la notorietà in Italia con la serie turca ‘Bitter Sweet’. “E’ stata una sfida recitare in Italia e in italiano, mi sono preparato molto con un’insegnante per migliorare la mia dizione – spiega Yaman -. Il ruolo da poliziotto non lo avevo mai interpretato. Il team e Francesca (Chillemi, ndr) mi hanno aiutato tantissimo. Ci ha motivato tanto anche il calore delle persone che ci vedevano girare a Palermo. Grazie a questo progetto ho potuto studiare e migliorarmi. Molte persone vedono in me solo la bellezza fisica, io non mi ossessiono. E’ stato un set divertente e me lo ricorderò sempre con il sorriso”. ‘Viola come il mare’ che è già stata comprata dal canale Tv israeliano Viva, da Xn, la piattaforma più importante dei paesi dell’Est e attualmente in trattativa con il mercato portoghese, arriverà su Canale5 venerdì 30 settembre in prima serata.

