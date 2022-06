Tra i temi della puntata il 60° anniversario del Salone del Mobile di Milano

Sabato 11 giugno alle 12:50 su La7 nuova puntata di ‘’Like Tutto ciò che piace’’, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura.

Tanti i temi al centro della puntata a partire dalla 60° anniversario del Salone del Mobile di Milano che, fino al 12 giugno, sarà il centro d’attrazione per il mondo del design.

Si accende il Fuorisalone a Milano nei giorni della Design Week e tra gli appuntamenti più attesi c’è Palazzo Citterio, sorprendente dimora settecentesca nel cuore di Brera. E’ questa la cornice scelta per il lancio di Miss Dior The Medaillon chair,

Inoltre festeggia 10 anni Objets Nomades Louis Vuitton, la linea nata nel 2012, ispirata all’arte del viaggio e dedicata alla casa e al lifestyle grazie ad arredi ingegnosi capaci di intrecciare la creatività di alcuni selezionati designer internazionali con il riconosciuto savoir-faire della Maison.

A Like si parla di unana città simbolo e un luogo storico: Imola con il suo Autodromo Enzo e Dino Ferrari con la prova su pista, riservata al mondo Mercedes AMG. Una giornata in cui non solo è stato possibile sentire il profumo dell’asfalto di un circuito dal sapore epico, ma anche provare su strada prestazioni uniche in completa sicurezza.

Per concludere un focus sui solari per l’estate: i nostri alleati beauty in estate capaci di proteggere ma anche rendere la nostra pelle più bella. Dalla protezione agli acceleratori di abbronzatura, senza dimenticare il make up, ogni prodotto è studiato per i diversi momenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata