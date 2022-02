A partire dal 26 febbraio, per otto nuove puntate, Luana Ravegnini tornerà alla guida dell'appuntamento in onda il sabato alle 11.25

Nuova stagione per Check-up, lo storico programma che ha inaugurato l‘informazione medica della Rai, tornato in tv lo scorso settembre. A partire dal 26 febbraio, per otto nuove puntate, Luana Ravegnini tornerà alla guida dell’appuntamento in onda il sabato alle 11.25, che aggiorna il pubblico sulle più recenti scoperte, raccontando le storie di chi, in prima persona, affronta e supera la patologia.

Confermati i punti di forza del programma: il collegamento con la sala operatoria, che consente di assistere all’intervento chirurgico mentre viene eseguito, e la grafica interattiva tridimensionale. In questa nuova edizione verrà rafforzata l’interazione con il pubblico in studio e con quello che segue da casa, attraverso i social e le email.

Nella puntata di sabato 26 febbraio, Check-up si occuperà dell’occlusione delle coronarie, che sono le arterie che consentono l’afflusso di sangue ricco di ossigeno verso il muscolo cardiaco. A parlare di questo tema interverrà il professor Filippo Crea, Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e Toraciche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, mentre in collegamento dalla sala operatoria dell’ospedale verrà effettuato, in contemporanea all’intervista, un intervento mininvasivo volto a ripristinare la perfetta funzionalità del cuore. In studio poi, grazie alla grafica 3D, il professor Crea, insieme a Luana Ravegnini, mostrerà le principali fasi dell’operazione.

Altro tema della puntata sarà l’infiammazione cronica intestinale, con un focus particolare sulla colite ulcerosa, patologia dell’apparato digerente che comporta gravi rischi per il paziente che ne soffre. La professoressa Fabiana Castiglione dell’Università Federico II di Napoli illustrerà le più aggiornate terapie per combatterla. Inoltre ci sarà un aggiornamento sulle allergie stagionali con il Prof. Enrico Heffler della Humanitas University di Milano.

Come di consueto, nel corso della trasmissione non mancheranno i filmati che raccontano le testimonianze umane, mentre i giovani medici specializzandi in studio apriranno una finestra sul mondo della attualità medica. Infine, la nutrizionista Renata Bracale dell’Università del Molise, fornirà al pubblico dei telespettatori i suggerimenti più mirati su quali sono i cibi consigliati e quali quelli da evitare in relazione ai temi affrontati in trasmissione. Ospite di tutta la puntata ci sarà la cantante Annalisa Minetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata