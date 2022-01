Noto soprattutto per il suo ruolo nella sitcom "Gli amici di papà" e per essere il narratore della serie di successo "How I meet your mother", aveva 65 anni

(LaPresse) L’attore e comico americano Bob Saget, è stato trovato morto in una stanza d’albergo al Ritz-Carlton di Orlando, in Florida. Noto soprattutto per il suo ruolo nella sitcom “Gli amici di papà” e per essere il narratore della serie di successo “How I meet your mother”, aveva 65 anni. Gli investigatori non hanno trovato segni di violenza o uso di droghe. Saget era in Florida come parte del suo ‘I Don’t Do Negative Comedy Tour’. Saget è stato anche ospite di “America’s Funniest Home Videos”.

