Tra gli ospiti di Luana Ravegnini c'è Fausto Leali e Fabrizio Pregliasco

‘Check–Up’, il programma di informazione medica di Rai2 condotto da Luana Ravegnini, nella puntata in onda il 27 novembre alle 11.15, si occuperà dei tumori che colpiscono le parti femminile, in particolare quelli all’apparato ovarico: verranno illustrati i trattamenti che hanno come obiettivo la salvaguardia della fertilità delle donne che ne sono colpite.

A spiegare le metodiche più aggiornate volte a conseguire questo importante risultato, ci saranno la dottoressa Claudia Marchetti, del policlinico Gemelli, e il professor Giovanni Scambia, direttore Unità Operativa Complessa di Ginecologia Oncologica dello stesso ospedale. Il professore eseguirà il delicatissimo intervento di rimozione del tumore dell’ovario utilizzando la tecnica laparoscopica, che consentirà un recupero molto più veloce e ridurrà i tempi della degenza post operatoria rispetto alla tecnica tradizionale. Come sempre in studio, grazie alla grafica 3D, Luana Ravegnini mostrerà le principali fasi dell’operazione con l’aiuto dei medici intervistati.

Altro tema della puntata sarà l’osteoporosi, patologia che colpisce in Italia almeno 5 milioni di persone. Le innovazioni sulle cure e le nuove terapie più aggiornate saranno spiegate dal professor Alfredo Scillitani, Endocrinologo dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG). Inoltre, nel corso della puntata verrà trattato il tema delle vaccinazioni contro l’influenza. Lo scorso anno i ripetuti lockdown ne hanno impedito la diffusione, ma in questi mesi gli esperti esprimono preoccupazione, perché si preannuncia aggressiva e pericolosa, specie per i pazienti più anziani. Su questo, e sulla opportunità della concomitante somministrazione della terza dose di vaccinazione COVID, farà il punto il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano.

Come di consueto, nella trasmissione non mancheranno i filmati che raccontano le testimonianze umane, mentre i giovani medici specializzandi in studio apriranno una finestra sul mondo della attualità medica. Infine, un nutrizionista fornirà al pubblico dei telespettatori i suggerimenti più mirati su quali sono i cibi consigliati e quali quelli da evitare in relazione ai temi affrontati in trasmissione. Ospite per tutta la puntata il cantante Fausto Leali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata