Il programma è prodotto da LaPresse e scritto da Manuela Cimmino

Sabato 6 novembre alle 12.50 su La7 torna ‘Like Tutto ciò che piace’, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura. Questa settimana ampio spazio sarà dedicato alle nuove tecnologie in materia di automotive con uno speciale su Ford Mustang Mach-E. Seguiranno, poi, due servizi: uno sul food, dedicato alla S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2021 e uno sulla beauty routine.

In apertura l’itinerario, lungo quattro tappe, di Ford Mustang Mach-E il suv elettrico a zero emissioni di casa Ford pensato per garantire un viaggio sereno grazie alla sua autonomia da record. Verona, Mantova, Bologna e Riccione le quattro mete del percorso, distanti 100 km l’una dall’altra tutti da fare in elettrico, che rappresentano quattro elementi della filosofia alla base di Ford Mach-E.

Si comincia da Verona con la sostenibilità. Dopo un parcheggio senza stress a due passi dal centro, consentito alle auto elettriche, una sosta al Caffè Dante. Il viaggio riprende alla volta di Mantova, scelta per sua creatività e innovazione. Qui si visiterà il quartiere Lunetta, diventato oggi un incubatore artistico rivolto ai giovani, con un progetto di riqualificazione urbana e arte contemporanea. Si arriva poi a Bologna, dove incontreremo e vedremo all’opera le famose sfogline. Con ancora 150 km di autonomia si parte alla volta di Rimini, ultima tappa, simbolo di libertà. In questa puntata si parlerà di talenti in cucina con la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2021, aperta a giovani chef, che ha visto vincitore Jerome Ianmark Calayag. Il 25enne svedese di origini filippine ha conquistato la giuria con un piatto vegetariano. Infine, la bellezza. Una beauty routine quotidiana realizzata sapientemente è il primo passo per mantenere la pelle bella e sana.

‘Like Tutto Ciò che Piace’ è un programma prodotto da LaPresse e scritto da Manuela Cimmino. Sito del Programma www.la7.it/like

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata