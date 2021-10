Il programma 'Ti sento' domani in seconda serata

(LaPresse) L’attrice Ornella Muti si racconta a Pierluigi Diaco, ospite nel programma di Rai2 “Ti sento”, in onda martedì 5 ottobre in seconda serata. La Muti ripercorrerà alcuni momenti della sua vita e della sua carriera, tra grandi successi ma anche qualche delusione: “Hanno scritto anche cose terribili su di me. Ad esempio ‘la Muti si attribuisce un’anima’ e questo è il nostro lavoro, noi siamo dei ‘momenti’, delle ‘cose’, non siamo delle persone”. E a proposito di Celentano spiega: “Non mi piace parlarne, non mi sembra rispettoso per nessuno di noi. Credo che le cose vadano fatte sempre con un’attenzione verso gli altri”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata