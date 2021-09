Il programma sarà condotto da Luana Ravegnini

Torna in tv, su Rai2, Luana Ravegnini, alla conduzione di ‘Check up’, il programma che in passato ha inaugurato l’informazione sanitaria della Rai. E che oggi si ripropone innovandosi, con tanti esperti, giovani ricercatori e la trasmissione in diretta di quanto avviene in sala operatoria. Il programma prende il via domani e andrà in onda su Rai2 ogni sabato alle 11.15 dalla sede Rai di Napoli. . L’obiettivo è di informare il cittadino sulle eccellenze della Sanità italiana e al contempo di infondere sicurezza sulle strutture ospedaliere e sulla professionalità dei medici. Un focus specifico sarà dedicato al Covid e alle fake news.

