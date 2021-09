L'attrice di 'Hamilton' ha riso e scherzato con lui in videochiamata con il cellulare

(LaPresse) Gli attori di ‘Hamilton’ hanno cercato di mettersi in contatto con la mente che sta dietro al successo dello show, Lin-Manuel Miranda, che non ha potuto presenziare agli Emmy 2021. Durante il red carpet, l’attrice Renee Elise Goldsberry si √® fermata per fare una chiamata FaceTime con Lin-Manuel Miranda, ridendo e scherzando, mentre i fotografi stavano ancora scattando.

