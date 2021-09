Lo show, preregistrato, è andato in onda su Disney+

Agli Emmy 2021 ‘Hamilton’ ha portato a casa la statuetta come ‘Outstanding Variety Special’. Lin-Manuel Miranda non poteva però partecipare alla cerimonia, così sono saliti sul palco tutti gli attori presenti: “Voleva che avessi il mio momento per splendere” ha detto scherzando Renee Elise Goldsberry dal palco. La versione preregistrata dello show a Broadway di ‘Hamilton‘ è uscita nel 2020 su Disney+ e durante la pandemia è stata vista da spettatori di tutto il mondo. “Il teatro accade in un luogo e in un momento preciso – ha detto Daveed Diggs – Essere su Disney+ ha permesso allo show di vivere in un tempo differente”.

