Sabato 11 settembre la prima puntata dopo la pausa estiva

Sabato 11 settembre alle 12.50 su La7 torna ‘’Like Tutto ciò che piace’’, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura.

Un primo appuntamento, dopo la pausa estiva, che ha come protagonista il bello con uno speciale sulle novità dedicate alle installazioni del Super Salone di Milano, un “tuffo” nel mondo di Poliform, marchio storico di design e un viaggio nella magica Venezia tra i colori della sfilata di Dolce e Gabbana e la Mostra del Cinema.

In apertura il Super Salone di Milano ricco di novità, colori e installazioni pronte a stupire. Tra i tanti, Hermes, con un’installazione realizzata della scuola di scenografia della Scala un omaggio all’eleganza e alla ricerca; Living, il mensile di arredamento, che con il suo evento, Doppia Firma, mostra il valore dell’artigianato. Innovazione e materiali di eccellenza in esposizione con Febal; nuovi ambienti e valori ritrovati in compagnia di Scavolini, che rende la cucina le spazio protagonista della casa. A stupire il pubblico Visionnaire con l’installazione del famoso Pavone, creato dall’artista Marc Ange e Dior che, a Palazzo Citterio, rende protagonista indiscussa la classica sedia usata per assistere alle sfilate del maestro della haute couture, la Medallion Chair, un oggetto d’arte.

Una vetrina interattiva, all’interno del Super Salone, infine, è dedicata al racconto tra l’incontro fra la purezza del design interpretato da un marchio storico come Poliform e il talento del fotografo di moda Paolo Roversi.

Il viaggio prosegue nella magica Venezia dove 200 metri di passerella attraversano piazza San Marco, per la prima volta aperta alla più sorprendente alta moda. “Tesori di Venezia” è il titolo del grande evento realizzato da Dolce e Gabbana, che vuole raccontare al mondo l’alta moda, l’alta sartoria maschile, il debutto della linea casa e l’alta gioielleria.

La serenissima fa da sfondo anche al festival del cinema, giunto alla 78esima edizione. Durante la settimana tante star internazionali hanno sfilato sul tappeto rosso e in apertura un Roberto Benigni memorabile omaggiato con il Leone d’Oro alla carriera.

