Virale la clip in cui l'annunciatrice, morta sabato a 92 anni, rispondeva alle critiche

(LaPresse) “Sul sorriso delle annunciatrici si è detto di tutto, si dice che sorridiamo un po’ troppo, cosa volete? Siamo contente…”. Nicoletta Orsomando parlava così del suo lavoro e rispondendo ad alcune critiche dell’epoca in una clip che è diventata virale sui social. Orsomando è morta sabato a 92 anni.

