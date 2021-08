Gli episodi, cinque in totale, sono prodotti da LaPresse e vanno in onda su Sky e NOW

(LaPresse) La vita, gli usi e costumi dei Reali rappresentano da sempre le più romantiche favole moderne, e come in ogni favola che si rispetti, l’ingrediente fondamentale è l’amore. E’ proprio questo il tema al centro della seconda edizione di ‘The Royals – Amori a Corte’, il programma che mostra intrighi e retroscena delle principali case regnanti europee e che è andato in onda, dal 6 luglio, ogni martedì su Sky e NOW. Esperti e conoscitori del mondo dei Reali hanno raccontato la vita dei reali in quattro episodi, prodotti da LaPresse. E ora siamo arrivati all’ultimo: la puntata di questa settimana di ‘The Royals’ svelerà gli amori del Principato di Monaco, partendo dalla Principessa Grace e dal marito Ranieri. In un momento in cui il piccolo Regno del principato di Monaco aveva bisogno di essere rinfrescato, Ranieri, dietro suggerimento di Onassis, ha scelto di sposare una donna dopo aver fatto una serie di ‘casting’, tra gli altri anche a Marylin Monroe: la sua scelta è ricaduta su Grace Kelly. Dal matrimonio nascono l’erede al principato Alberto, Stefania e Carolina. ‘THE ROYALS – AMORI A CORTE’ è una produzione originale LaPresse per Sky Uno, scritto da Tania Nucera con Miriam Carbone, regia di Lele Biscussi, direttore della Fotografia Marco Lucarelli, Art Director Sergio Pappalettera, ideazione grafica Studio Prodesign.

