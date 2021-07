Le immagini dello sterminato archivio di LaPresse/The Associated Press con le testimonianze di Antonio Caprarica

(LaPresse) La vita, gli usi e costumi dei Reali rappresentano da sempre le più romantiche favole moderne, e come in ogni favola che si rispetti, l’ingrediente fondamentale è l’amore. Sarà questo il tema al centro della seconda edizione di The Royals – Amori a Corte, il programma che mostra intrighi e retroscena delle principali case regnanti europee e che torna da stasera, ogni martedì su Sky e NOW. Esperti e conoscitori del mondo dei Reali racconteranno, nei cinque episodi prodotti da LaPresse, le vicissitudini e i dietro le quinte delle vite dei monarchi, soprattutto quelli inglesi e del Principato di Monaco. Le immagini dello sterminato archivio internazionale di LaPresse/The Associated Press verranno accompagnate dalle testimonianze di Antonio Caprarica, per anni corrispondente da Londra nonché grande esperto dei Reali britannici, che avrà un punto di vista storico e arricchirà il discorso con i suoi aneddoti; della giornalista Luisa Ciuni, che mostrerà l’aspetto più umano dei protagonisti, i loro punti di forza ma anche le loro debolezze; di Paola Marella, l’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana, che guarderà al lato più personale dei componenti delle dinastie; dell’esperto di etichetta Nicola Santini, che proverà a “dissacrare” le Royal Families parlando anche dei loro difetti; degli opinionisti e influencer Giulia Valentina, quasi un milione di follower, e Lorenzo Farina, fondatore della pagina “Baby George ti disprezza”, che parleranno della vita “social” dei regnanti.

