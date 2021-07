La puntata di questa settimana ha come fil rouge la moda, il lusso e la bellezza

Sabato 3 luglio alle 12.50 su La7 torna ‘’Like Tutto ciò che piace’’, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura.

La puntata di questa settimana ha come fil rouge la moda, il lusso e la bellezza: dalle creazioni dei grandi stilisti come Max Mara e Dior, ai preziosi gioielli della nuova collezione di Bulgari passando per le più belle barche a vela del mondo della Giraglia Rolex Cup. Tra i servizi: vacanze a cinque stelle al Forte Resort e l’appuntamento con i look più in voga proposti da Wella.

In apertura Max Mara che ha presentato a Ischia la nuova collezione Max Mara Resort 2022 sulle orme di Truman Capote.

A seguire Bulgari che, nella splendida cornice della galleria Vittorio Emanuele a Milano, ha mostrato in passerella creazioni artistiche che sbocciano come gemme preziose.

Nell’Olimpo della moda non poteva mancare Dior che dallo stadio Panathinaiko, nel cuore di Atene, trasforma le sue modelle in moderne divinità mitologiche in peplo e sneakers che sfilano in una sorta di sportivo giro d’onore dei vincitori, alla luce delle fiamme nei bracieri.

Una sfilata unica e spettacolare, Dior Cruise 2022, la prima con cui il mondo della moda internazionale ritorna in presenza dopo la pandemia.

In chiusura la 68esima edizione della Giraglia Rolex Cup, la regata che attraversa il Mediterraneo, lunga 241 miglia che storicamente collega la Corsica alla Liguria. Per questa edizione 2021 la partenza è stata da Sanremo, invece che da Saint Tropez, e ha “incoronato” vincitore Furio Benussi al timone della sua Arca.

“Like Tutto Ciò che Piace” è un programma prodotto da LaPresse e scritto da Manuela Cimmino.

