In arrivo tanti nuovi programmi. Crozza resta ancorato al venerdì sera sul Nove

Negli ultimi 12 mesi Discovery è cambiata tantissimo e non è mai stata in salute come oggi. Parola di Alessandro Araimo, amministratore delegato, che durante la presentazione dei nuovi palinsesti del gruppo è apparso raggiante per i risultati ottenuti. E ne ha motivo, visto che gli ascolti nel 2021 sono in crescita non solo rispetto al 2020, ma anche rispetto al 2019. “Siamo l’unico soggetto sul mercato – ha spiegato – che può dire questo”. E, forte del successo delle reti lineari così come del servizio Ott Discovery+, il gruppo parte per la nuova stagione televisiva con tantissime conferme e altrettante novità. Con un 30% in più, ha raccontato Laura Carafoli, svp chief content officer, di prodotti italiani rispetto all’anno scorso. E se Maurizio Crozza rimane saldamente ancorato al venerdì sera sul Nove con ‘Fratelli di Crozza’, in arrivo ci sono tanti nuovi programmi. Uno con Teresa Mannino che sarà una sorpresa dell’autunno. E poi il debutto in Italia di ‘Drag Race’ con in giuria Tommaso Zorzi. Per non parlare di ‘Il Celeste’: un documentario sulla parabola di Roberto Formigoni. Ecco tutti i programmi del gruppo. Oltre a molti coraggiosi ‘esperimenti sociali’, da tempo passione di DIscovery.

DISCOVERY+

Arriva per la prima volta ‘Drag Race Italia’, dopo numerose edizioni in giro per il mondo e 19 Emmy Awards: il reality show americano lanciato nel 2009 da RuPaul e divenuto fenomeno di costume globale. A giudicare le performance delle concorrenti ci saranno l’influencer e conduttore televisivo Tommaso Zorzi, la drag queen Priscilla e l’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini. Un nuovo esperimento sociale porterà poi un gruppo di ragazze e ragazzi ad immergersi in un’avventura romantica in pieno ‘800: dicendo addio a jeans e t-shirt per doppiopetto e stretti corsetti, i concorrenti di ‘Back in time – Un amore da favola’ dovranno rinunciare a chat, app di incontri e speed date, per imparare di nuovo a corteggiare e a sedurre facendo un passo indietro nel tempo. E se si parla di sesso e amore, arriva ‘Sex, Lies & Chadia’ con Chadia Rodriguez: una conversazione aperta sulla sfera della sessualità insieme ad un’esperta pronta a rispondere a tutti i quesiti che arriveranno dai social. Torneranno ‘Undressed’ e ‘Naked attraction’. Approda sulla piattaforma anche la make-up artist più famosa d’Italia: Clio si butterà nell’avventura di ‘Clio back home’ in cui racconterà il ritorno in Italia suo e della famiglia, dopo tanti anni passati negli Stati Uniti, e il loro family business. Infine arriverà anche ‘Il celeste’: un documentario in due episodi per raccontare Roberto Formigoni, l’uomo eccentrico e il politico. Per non parlare dello sport: Discovery+ sarà infatti la casa dei Giochi Olimpici Tokyo 2020, con una copertura di circa 3000 ore live, fino a 30 feed in contemporanea e una programmazione speciale prodotta in Italia per seguire gli atleti di casa nostra.

NOVE

La rete compie 5 anni ed è un canale in crescita costante, nel 2021 sugli adulti 25-54 è diventato ottavo canale nazionale con il 2,4% di share. Nel 2021, nel solco tracciato da Maurizio Crozza (confermatissimo il venerdì con ‘Fratelli di Crozza’), si inserisce la collaborazione con Aldo, Giovanni e Giacomo, che festeggeranno il 30° anniversario della loro carriera con una serata speciale inedita insieme ad Arturo Brachetti. Arriva anche Teresa Mannino, in un programma ancora tutto da svelare. Gabriele Corsi debutta in prima serata con ‘Il contadino cerca moglie’, versione rinnovata del format. Fa il suo esordio sul Nove l’attore Paolo Conticini nella veste inedita di conduttore del game ‘Cash or trash – Chi offre di più?’, successo internazionale in arrivo nella fascia preserale, dedicato al mondo dei collezionisti di oggetti di modernariato. Tornano, oltre a Crozza, ‘Deal with it – Stai al gioco’ con Corsi e ‘Little big Italy’ con Francesco Panella. Per quanto riguarda l’informazione, confermati ‘Accordi&disaccordi’ condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi con la partecipazione di Marco Travaglio, e ‘La confessione’ di Peter Gomez.

GLI ALTRI CANALI

Real Time conferma tutti i suoi appuntamenti di punta come ‘Ti spedisco in convento’, ‘Ti spazzo in due’, ‘Primo appuntamento crociera’, ‘Matrimonio a prima vista Italia’ e ‘Primo appuntamento’, oltre a ‘Bake Off Italia’ e ‘Il castello delle cerimonie‘. Nuova avventura per Federico Lauri: l’hair stylist sarà impegnato sia con ‘Salone delle meraviglie’ sia con la novità ‘Beauty bus’. Su Food Network resta Benedetta Rossi con ‘Fatto in casa per voi’ e ‘L’Italia a morsi’ con Chiara Maci. Discovery ‘ruba’ a Sky Francesco Aquila, vincitore di ‘MasterChef’, che sarà impegnato con ‘Il volo dell’Aquila’ in cui racconterà le ricette della sua tradizione. Su DMax ancora più spazio alle trasmissioni italiane con i trentini ‘Falegnami ad alta quota’, le avventure di Danilo Callegari in ‘Extreme Adventures Italia’ e Daniele Bossari con la terza edizione di ‘Il boss del paranormal’. Su Motor Trend approda l’imprenditore Tomaso Trussardi con due speciali dedicati a incredibili progetti di ‘restomod’ che trasformeranno due auto classiche con l’aiuto di tecnologie e componenti modernissime. Arriva anche il cantante Mario Biondi che girerà l’Italia per scovare vetture vintage da riconvertire in modelli elettrici.

