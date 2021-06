Le due sono imputate per diffamazione dopo la lite social del 2017

(LaPresse) Pesanti scambi di accuse in aula tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti a processo a Milano per diffamazione. La showgirl e la giornalista si sono infatti reciprocamente querelate dopo la lite nata durante il programma “Ballando con le Stelle”, nel 2017, e poi sfociata con dei post al vetriolo pubblicati sui rispettivi social network. “In vita mia non ho mai querelato nessuno, non sono mai entrata in un aula di tribunale, vorrei ricordare che la querela l’ha fatta lei e io le sono dovuta andare dietro, per quanto mi riguarda questa storia poteva essere chiusa anni fa”, ha dichiarato la Lucarelli all’uscita dal tribunale di Milano.

