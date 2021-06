Il conduttore siciliano è nato il 7 giugno 1936

(LaPresse) Tanti auguri a Pippo Baudo. Il celebre conduttore televisivo, nato il 7 giugno 1936 a Militello, in provincia di Catania, compie 85 anni. Tra i maestri della televisione italiana esordì in Rai negli anni Sessanta e nel 1968 presenta il suo primo Festival di Sanremo, di cui detiene il record di conduzioni. All’Ariston infatti ci è tornato per altre 12 volte durante la sua lunghissima carriera sul piccolo schermo. Sono decine e decine i programmi di successo presentati da Baudo, che lo hanno reso per decenni uno dei conduttori di punta della tv pubblica.

