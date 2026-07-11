Peppino Di Capri è morto, lutto nel mondo della musica: le reazioni – La diretta

Addio a Peppino Di Capri. Il cantante, autore della celebre ‘Champagne’, è morto all’età di 86 anni, in lutto tutto il mondo della musica italiana. “Continuerà a vivere nelle sue canzoni”, ha commentato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. “Napoli piange la scomparsa di un grande musicista e interprete”, il commento del sindaco di Napoli Manfredi.
Punti chiave
- Minghi: "Lo chiamavo 'Peppiniello' e così lo ricorderò"
- Conti: "Con twist e tue canzoni ci hai fatto emozionare e innamorare"
- Giuli: "Peppino continuerà a vivere nelle sue canzoni"
- La Russa, vicinanza alla famiglia e cordoglio del Senato
- Manfredi, Napoli piange scomparsa grande musicista e interprete
“Anche Peppiniello, lo chiamavo così e così lo ricorderò. A Dio carissimo”. Così su Instagram il cantautore Amedeo Minghi ricorda Peppino di Capri, morto all’età di 86 anni.
In un post sui social, Carlo Conti ha voluto ricordare così Peppino di Capri, scomparso all’età di 86 anni: “Ciao Peppino, ci hai fatto ballare con il twist, ci hai fatto emozionare ed innamorare con le tue canzoni… con te un grande amore e niente più”.
“Peppino di Capri continuerà a vivere nelle sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune. La sua lunga carriera rappresenta una testimonianza preziosa della vitalità della cultura popolare italiana e della capacità della nostra musica di raccontare al mondo emozioni, identità e memoria. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo il mio più sentito cordoglio”. Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in merito alla scomparsa di Peppino di Capri.
“Se ne è andato Peppino di Capri, straordinario interprete della musica italiana. Con il suo talento, la sua eleganza e una sensibilità artistica unica, ci ha regalato canzoni destinate a rimanere patrimonio della nostra memoria collettiva. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari giungano la mia più sincera vicinanza e il profondo cordoglio del Senato della Repubblica”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.
“Napoli piange la scomparsa di Peppino Di Capri, grande musicista e interprete. Indimenticabili alcune sue canzoni e le sue melodie. Lo abbiamo spesso coinvolto nelle nostre rassegne, troveremo il giusto modo per ricordarne la memoria artistica”. Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in un post su X.