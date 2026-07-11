Home > Spettacoli > Musica > Peppino Di Capri è morto, lutto nel mondo della musica: le reazioni – La diretta

L’artista si è spento all’età di 86 anni nella sua Capri

Addio a Peppino Di Capri. Il cantante, autore della celebre ‘Champagne’, è morto all’età di 86 anni, in lutto tutto il mondo della musica italiana. “Continuerà a vivere nelle sue canzoni”, ha commentato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. “Napoli piange la scomparsa di un grande musicista e interprete”, il commento del sindaco di Napoli Manfredi.