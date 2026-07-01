Home > Spettacoli > Musica > Village People, è morto il frontman Victor Willis: aveva 74 anni

Il frontman del gruppo disco degli anni ’70 Village People, è morto all’età di 74 anni, come annunciato sulla pagina social ufficiale della band. Il musicista texano era il cantante e coautore dei più grandi successi del gruppo, tra cui ‘YMCA’, ‘Go West’ e ‘In The Navy’.Il gruppo – ricorda la BBC – raggiunse la fama internazionale negli anni ’70 esibendosi vestito da archetipi maschilisti. Willis interpretava alternativamente un poliziotto e un ufficiale di marina.

Nel 1980 l’addio poi il ritorno nel gruppo nel 2017

Willis lasciò la band nel 1980 e trascorse anni a combattere una battaglia legale per il copyright delle canzoni da lui scritte. Si riunì al gruppo nel 2017 e si esibì con ‘YMCA’ al comizio pre-insediamento del Presidente americano Donald Trump nel gennaio 2025.La sua morte è stata annunciata sulla pagina Facebook ufficiale della band. “Siamo profondamente rattristati nell’annunciare la scomparsa di Victor Willis, cantante dei Village People”, si legge nel breve comunicato. “Victor è deceduto lunedì 30 giugno 2026 a seguito di una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto della sua privacy”, conclude il messaggio con tanto di foto del cantante.