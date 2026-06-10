Eros Ramazzotti conquista San Siro, l'esibizione live dell'artista romano

Una notte magica, un’energia travolgente e uno stadio gremito hanno dato il benvenuto a San Siro ad Eros Ramazzotti, al via con il suo viaggio nei principali stadi italiani mentre il tour mondiale continua a collezionare numeri da record: 7 date negli stadi italiani con oltre 260.000 spettatori e oltre 70 show nei palasport di oltre 30 Paesi tra Europa, Nord America, Canada e America latina con oltre 550.000 spettatori.

Due ore ininterrotte di show hanno portato gli spettatori in un viaggio musicale che ha unito i successi senza tempo di Eros, canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, fino ai brani tratti dall’ultimo album Una Storia Importante / Una Historia Importante. Tra gli amici/ospiti sul palco, Elisa, Max Pezzali e Giorgia.